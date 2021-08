La justice et la police peinent face aux escroqueries et aux fraudes complexes faute d'effectifs et de moyens

Police Judiciaire

"Dans ce bureau du tribunal judiciaire de Lille, une juge d’instruction, une vice-procureure, un commandant de la police judiciaire (PJ) et un policier major, enquêteur, tiennent mot à mot le même discours." raconte Le Monde qui donne l'exemple de la lenteur de la justice face à une fraude aux prestations sociales dont le montant dépasse 1,6 million d’euros, et à des abus de biens sociaux et de la corruption.

"L’enquête préliminaire a été ouverte en mars 2014 à la suite d’une plainte de Pôle emploi. Mais le procès aura probablement lieu au second semestre 2022, soit quinze ans après les premières infractions révélées par l’enquête, qui est remontée jusqu’à 2007."...

« La délinquance économique et financière, il n’y a pas mort d’homme, alors tout le monde s’en fiche », affirme tout de go Marion Cackel, juge d’instruction spécialisée dans le domaine de la criminalité organisée financière, au sein de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS).Et il y a de moins en moins de policiers pour enqêter sur ces affaires complaxes : " Le groupe de lutte contre la criminalité organisée financière à la division économique et financière de la PJ de Lille ne comptera plus en septembre que quatre enquêteurs. Ils étaient encore cinq en début d’année, neuf il y a deux ans. La question des moyens, et donc de la volonté politique, est omniprésente." ajoute Le Monde.