La guerre est une menace réelle et l'Europe n'est pas prête, avertit le président polonais Tusk

Le Premier ministre polonais Donald Tusk prononce un discours devant le Parlement à Varsovie, le 11 décembre 2023

« Je ne veux effrayer personne, mais la guerre n'est plus un concept du passé ». C’est en ces mots que Donald Tusk s’est adressé aux médias européens. « Elle est réelle et a commencé il y a plus de deux ans », a-t-il ajouté.

Alors que le Kremlin accuse l'Ukraine de l'attaque djihadiste du Crocus City Hall de Moscou, Donald Tusk affirme que Vladimir Poutine « ressent manifestement le besoin de justifier des attaques de plus en plus violentes contre des cibles civiles en Ukraine » et que les dirigeants européens doivent faire « davantage » pour renforcer les défenses de l’Europe. En devant plus autosuffisante sur le plan militaire, l’Europe serait un partenaire plus attrayant pour les États-Unis, à quelques mois de l’élection présidentielle américaine.

Ce n'est pas la première fois que M. Tusk met en garde contre une ère d’avant-guerre. Appelant à une aide militaire urgente pour l'Ukraine, il a averti que les deux prochaines années de la guerre décideraient de tout : « Nous vivons le moment le plus critique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale » étant donné que « tous les scénarios sont possibles ».