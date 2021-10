© MYCHELE DANIAU / AFP

Levée de doute

La gendarmerie a été déployée après une "possible intrusion" au collège Aturri à Saint-Pierre d'Irube

Des dizaines de gendarmes ont été déployés jeudi matin autour du collège Aturri à Saint-Pierre d'Irube, près de Bayonne, après une "possible intrusion", selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) a été déclenché et les "enfants sont confinés dans l'établissement et en sécurité", selon un communiqué.