La France penche de plus en plus à droite selon une étude

Fondapol

Face à 2027, Édouard Philippe est le candidat le plus attendu devant Marine Le Pen, ou bien Jean-Luc Mélenchon

Dans les urnes et dans l’opinion, la France d’aujourd’hui est majoritairement à droite selon une étude la Fondapol citée par Le Figaro.

Une assertion qui se vérifie notamment parmi les électeurs d’Emmanuel Macron: 47% d’entre eux se situent à droite, 19% au centre et seuls 20% à gauche. En prenant en compte les électeurs du chef de l’État qui se positionnent spontanément à droite, la Fondapol en arrive à la conclusion que le vote de droite représente 53% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle. Ce chiffre atteint même 57,7% avec la prise en compte des électeurs de Macron partageant les valeurs de la droite.

Alors qu’Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027, les Français n’excluent pas une nouvelle candidature de Marine Le Pen, malgré ses trois défaites successives. Si Édouard Philippe est le candidat le plus attendu, selon cette enquête (44% des sondés souhaiteraient qu’il se présente), la prétendante du RN est la deuxième personnalité la plus plébiscitée par les électeurs (38%), devant Bruno Le Maire (27%) et Jean-Luc Mélenchon (26%).