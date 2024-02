La France et l’Ukraine signent un accord de sécurité prévoyant « jusqu'à 3 milliards d'euros » d'aide militaire en 2024

La France a signé un accord de sécurité avec l'Ukraine.

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé, ce vendredi, à Paris un accord bilatéral de sécurité. Cette décision doit permettre de garantir un soutien civil et militaire dans la durée à l’Ukraine.

Dans ce document et via cet accord, la France s'engage à fournir en 2024 « jusqu'à 3 milliards d'euros » d'aide militaire « supplémentaire », après un soutien qu'elle chiffre à 1,7 milliard en 2022 et 2,1 milliards en 2023.

« La France confirme que la future adhésion de l'Ukraine à l'Otan constituerait une contribution utile à la paix et à la stabilité en Europe », selon ce pacte.

Vendredi, le chancelier allemand Olaf Scholz et Volodymyr Zelensky ont également signé un accord de sécurité qualifié d'historique. Le dirigeant allemand a assuré qu’il était déterminé à soutenir l'Ukraine « aussi longtemps que nécessaire » contre la Russie.

Le voyage diplomatique de Volodymyr Zelensky en Europe est crucial pour l’avenir de l’Ukraine au regard des difficultés sur le front et face à la menace d’un désengagement du soutien des Etats-Unis, en cas de réélection de Donald Trump.