La Coupe du monde de rugby sera-t-elle perturbée par une grève dans les transports en Ile-de-France ?

Le trophée de la Coupe Webb Ellis et le ballon Gilbert de la Coupe du monde de rugby 2023.

La Coupe du monde de rugby, organisée en France du 8 septembre au 28 octobre, pourrait être impactée par une grève dans les transports franciliens. Selon des informations du Figaro, les agents d'accueil en stations de la RATP ont décidé de déposer un préavis de grève pendant l’ensemble de la compétition. Ils s’insurgent de conditions de travail jugées médiocres. Ils sont notamment inquiets de devoir gérer d’importants flux de visiteurs sans en avoir les moyens.

Du 8 septembre au 28 octobre, ces employés du département Services et espaces multimodaux (SEM) de la régie francilienne craignent en effet de « devoir faire face à une importante surcharge de travail ». Ils devront assurer l'accueil, la vente de tickets et la gestion des flux, en particulier pour les dix matchs au Stade de France et la fan zone de la place de la Concorde.

« L’afflux de centaines de milliers de voyageurs supplémentaires ne se limitera pas au Stade de France et aux fans zones », selon FO-RATP. Le syndicat majoritaire au sein de la SEM estime donc être « contraint de recourir à une grève massive pour faire valoir (nos) droits ».

Les agents d’accueil se plaignent aussi d’une injustice car leurs collègues conducteurs de métro et de RER ont obtenu une prime exceptionnelle de 330 euros en prévision de la surcharge de travail à venir. Un protocole d'accord a en effet été signé à ce sujet entre la direction de la RATP et les organisations syndicales. De leur côté, les agents d’accueil n’ont rien obtenu.

Interrogé au sujet des risques de grève pendant le Mondial, le PDG du groupe Jean Castex avait promis mi-juin « de tout faire » pour qu'il n'y en ait pas.