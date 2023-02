La question de la neutralité chinoise dans le conflit revient sur la table alors que Pékin envisagerait de démarrer une production à grande échelle de drones d’attaque « kamikazes » pour le compte de l’armée russe, affirme l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Le fabricant chinois de drones Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology serait prêt à produire 100 drones du type ZT-180, de les tester et de les livrer d’ici le mois d’avril prochain au ministère russe de la Défense dans un premier temps. Dans un second temps le fabricant contrôlé par l’armée chinoise envisage de transférer à la Russie des composants et son savoir-faire afin qu’une production de drones puisse commencer localement.