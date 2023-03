La Chine doit répondre aux inquiétudes sur le respect des droits de l'homme

L'ONU est préoccupée par la protection des minorités telles que les Ouïghours du Xinjiang et les Tibétains.

«En ce qui concerne la Chine, nous avons ouvert des canaux de communication avec un éventail d'acteurs pour suivre une variété de questions relatives aux droits de l'homme», a déclaré Volker Türk, devant le Conseil des droits de l'homme, pour le traditionnel discours survolant tous les points chauds des atteintes aux droits humains. Le premier de l'Autrichien qui a pris ses fonctions en octobre.

Volker Türk a subi des pressions de la part des nations occidentales et des organisations de défense des droits de l'homme pour qu'il adopte une position ferme sur le Xinjiang à la suite d'un rapport explosif de sa prédécesseure qui citait d'éventuels crimes contre l'humanité dans la région de l'extrême ouest de la Chine.

L'ONU est préoccupée par la protection des minorités telles que les Ouïghours du Xinjiang et les Tibétains, a déclaré M. Türk. «Dans la région du Xinjiang, mes services ont documenté de graves préoccupations - notamment des détentions arbitraires à grande échelle et des séparations familiales en cours - et a fait des recommandations importantes qui nécessitent un suivi concret», a-t-il dit.