La CGT veut bloquer les terminaux méthaniers et les sites de stockages de gaz cette semaine

Gaz

Un appel au blocage est lancé par la CGT alors que la Russie diminue ses livraisons de gaz à l'Europe constate La Tribune.

"La CGT qui réclame une augmentation de salaire et la revalorisation des pensions pour les salariés des industries électriques et gazières, a lancé lundi un appel à bloquer des terminaux méthaniers et stockages de gaz cette semaine. Une mobilisation qui intervient alors même que la France tente d'établir des réserves maximales de gaz, pour éviter le risque d'une pénurie à cause des coupures d'approvisionnement en provenance de Russie".

La CGT est consciente de l'impact que le mouvement, s'il est suivi, peut avoir : "Ces blocages empêcheront les entreprises extérieures d'accéder aux sites, par conséquence « les travaux seront interrompus et cela pèsera fortement sur les capacités des terminaux méthaniers et stockages souterrains à émettre du gaz sur le réseau pendant l'hiver prochain », avertit la FNME-CGT dans un communiqué" cité par La Tribune.

"Auparavant, le gestionnaire du réseau GRTgaz avait déjà appelé à remplir « le plus possible » les stockages nationaux. Selon lui, la France pourrait faire face à un arrêt total des livraisons de gaz russe dans le cas d'un hiver « normal ». En cas de froid « intense ou tardif », il faudrait toutefois recourir à des coupures ciblées chez certains gros consommateurs." ajoute La Tribune.