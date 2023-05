La CFDT ne recule pas : Laurent Berger prêt à "saisir tous les leviers restants"

Alors que le mouvement d'opposition à la réforme des retraites ne faiblit pas dans l'opinion, et que plusieurs observateurs en créditent la CFDT et l'union des syndicats, son secrétaire général Laurent Berger, a encore affirmé en marge du cortège du 1er mai à Paris sa détermination. Souvent considéré comme le garant d'une approche moins idéologique et radicale que la CGT sur le sujet des retraites, le dirigeant a tenu à rappeler la mobilisation de son syndicat et son espoir d'obtenir gain de cause : "La CFDT ne renonce pas mais elle regarde la situation actuelle telle qu’elle est. A l’heure qu’il est, la loi est promulguée. On ne l’accepte pas mais on prend acte", a-t-il déclaré.

Pour la suite du mouvement, il a évoqué en échos à de nombreuses voix les journées du 3 mai et surtout du 8 juin prochain ; La première concernant la décision du conseil constitutionnel sur le deuxième projet de RIP (Référendum d'Initiative Partagée), le premier ayant été écarté en même temps que le conseil validait l'essentiel de la loi le 14 avril. La seconde verra l'Assemblée nationale examiner le texte du groupe LIOT visant à abroger la réforme récemment promulguée. Les débats agités des députés seraient alors l'occasion d'une nouvelle mobilisation de la rue. Laurent Berger assume ainsi de vouloir maintenir la pression, ajoutant qu'"Il reste des leviers et il faut tous les saisir."

Cependant, le secrétaire de la CFDT refuse que son syndicat soit empêché d'agir sur d'autres sujets, et réaffirme son droit d'ouvrir la concertation, sous certaines conditions, avec le gouvernement. La réforme des retraites ne doit donc pas empêcher de négocier ailleurs : "Il faut continuer de porter haut les revendications du monde du travail en termes de salaires, d’organisation du travail, de conditions de travail, de répartition de la valeur créée dans l’entreprise et de répartition de la richesse dans le pays à travers la fiscalité." a-t-il dit, avant d'ajouter "La CFDT fera son boulot de syndicaliste et c’est d’aller parler avec les interlocuteurs qui sont les nôtres aujourd’hui."