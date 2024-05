La baisse des prix de l’immobilier ancien s’accélère à travers la France

Sur un an, les prix des logements anciens ont reculé de plus de 5% au premier trimestre, selon les notaires de France et l’Insee.

«Les prix baissent mais de manière insuffisante. Il n'y a pas de frémissement du marché. Rien n'augure une reprise. D'autant que les Jeux Olympiques vont impacter le marché, il va y avoir un attentisme», analyse Élodie Frémont, présidente de commission des statistiques immobilières et notaire à Paris.

En Île-de-France, pour le sixième trimestre consécutif, les prix de l’immobilier sont en baisse. Sur un an, ils ont chuté de plus de 8% entre les premiers trimestres 2023 et 2024, après -6,9%. Les prix sont ainsi revenus au niveau de mi-2019. En province aussi on observe une baisse: sur un an, elle s’affiche à -4,2% après -2,9%. Couplée à la baisse des taux de crédit, c’est une bonne nouvelle pour les acheteurs. Mais pas suffisante pour relancer la dynamique d’un marché qui attend des corrections encore plus sévères. D’après les avant-contrats, les prix parisiens devraient peu évoluer dans les prochains mois et s’établir à 9 370 € le m² en juillet, soit une baisse de 7,6% en un an.