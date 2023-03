Le président ukrainien et le secrétaire général des Nations unies ont demandé la prolongation d'un accord vital permettant l'exportation de blé et d'engrais russes et ukrainiens par la mer Noire.

© Anatolii Stepanov / AFP Nourriture L'Ukraine et le chef de l'ONU appellent à un nouvel accord sur les céréales afin de préserver l'approvisionnement alimentaire mondial Des rapports suggèrent que la Russie n'est pas satisfaite de l'accord et menace de se retirer du programme d'exportation de céréales à partir des ports de la mer Noire.

L'Ukraine et le chef de l'ONU appellent à un nouvel accord sur les céréales afin de préserver l'approvisionnement alimentaire mondial avec Atlantico Rédaction