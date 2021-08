L'OTAN appelle les talibans à « respecter et à faciliter » les évacuations d'Afghanistan

Vendredi 20 août, les membres de l'OTAN ont appelé les talibans à permettre toute personne voulant quittant l'Afghanistan à le faire. Cet appel fait suite à une visioconférence, convoquée d'urgence, oùu les ministres ont discuté des prochaines évacuations et mesures à prendre.

L'organisation a ainsi affirmé : « Nous appelons ceux qui sont en position d’autorité en Afghanistan à respecter et à faciliter en toute sécurité, notamment via l’aéroport » et qu'« Aussi longtemps que se poursuivront les opérations d’évacuation nous maintiendrons notre étroite coordination opérationnelle via les moyens militaires alliés ».

Le secrétaire dégénéral de l'organisation, Jens Stoltenberg, a indiqué que les évacuations n'étaient pas aisées et que les talibans poursuivaient les Afghans ayant collaboré avec l'OTAN.

