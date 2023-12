L'or de Wagner en Afrique aurait rapporté jusqu'à 2,5 milliards de dollars au Kremlin depuis le début de la guerre en Ukraine

Un soldat de la Minusca, un paramilitaire russe et un membre de la garde présidentielle en République centrafricaine, lors des élections présidentielle et législatives, le 27 décembre 2020

Selon un rapport du groupe d’experts indépendant The Blood Gold, les activités de Wagner en Afrique rapportent plus de 100 millions de dollars par mois à Moscou depuis février 2022

Selon un rapport, l’or extrait par le groupe de mercenaires russes Wagner en Afrique aurait rapporté au Kremlin jusqu'à 2,5 milliards de dollars depuis février 2022. En moyenne, les activités du groupe paramilitaire au Soudan, en République centrafricaine et au Mali ont généré des revenus de 114 millions de dollars par mois depuis le début du conflit.

Des sommes considérables et appréciées par le Kremlin, alors que Moscou a des besoins cruciaux pour mener sa guerre, estime l’équipe de chercheurs dirigée par Jessica Berlin, experte en relations afro-européennes. Ce commerce « a financé ainsi directement et indirectement la guerre de la Russie contre l’Ukraine », indiquent les experts.

Le commerce juteux des mercenaires russes de Wagner sert également à « déstabiliser la région et saper l'influence occidentale » dans ces zones, « contribuant directement et indirectement à une augmentation du nombre de réfugiés demandant l'asile en Europe », soulignent les chercheurs de The Blood Gold.