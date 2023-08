L'iPhone 15 pourrait être livré avec un câble de recharge assorti à sa couleur

Des iPhone 14 (illustration)

C’est un rendez-vous de la rentrée. En septembre, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d'iPhone (iPhone 15 et iPhone 15 Pro). En plus des habituelles évolutions en termes de puissance, ce dernier pourrait intégrer pour ses versions 15 Pro et 15 Pro Max des câbles USB-C tressés, et surtout assortis aux futurs coloris du smartphone, indique MacRumors.

Actuellement, quelle que soit la couleur du smartphone de la marque à la pomme, tous les câbles d’alimentation sont recouverts de caoutchouc blanc. Mais avec divers produits comme l'iMac ou la gamme MacBook Air, Apple a récemment livré des produits aux divers accessoires reprennant leurs couleurs (câbles, souris, claviers). Une évolution analogue pour les iPhone semble donc plausible.

Au-delà de la couleur des câbles, la mise en place d'un chargeur USB-C qui viendra remplacer le traditionnel chargeur Lightning existant depuis 2012 est confirmé. La fin d'une époque.