L'intelligence artificielle aura un impact sur 60% des emplois dans les économies avancées, selon le FMI

Le développement de l'intelligence artificielle (IA) aura des conséquences pour 60% des emplois dans les économies avancées, a souligné dimanche 14 janvier la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), dans un entretien accordé à l'AFP. Kristalina Georgieva s'inquiète également du risque de décrochage pour les pays les plus pauvres.

"Dans le monde, 40% des emplois seront touchés. Et plus vous occupez un emploi qualifié, plus ce sera le cas. Ainsi, pour les économies avancées et certains pays émergents, 60% des emplois seront concernés", a-t-elle détaillé. Elle a précisé que les impacts évoqués ne sont pas forcément négatifs, car cela peut aussi se traduire par "une hausse de vos revenus". Les données sont issues d'un rapport publié par le FMI avant les réunions du Forum économique mondial de Davos, qui débutent lundi.