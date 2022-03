L'Institut Montaigne a chiffré les propositions des candidats sur les retraites

L'Institut Montaigne a mené une étude sur le chiffrage des propositions des candidats à l’élection présidentielle sur la questions des retraites.

La question des retraites demeure un enjeu central des campagnes électorales et pour l’avenir du pays. Les candidats engagés dans la course à l’Elysée pour le scrutin d’avril prochain ont multiplié les propositions et les annonces sur ce dossier majeur. Certains souhaitent faire évoluer l’âge de départ à la retraite, revaloriser les pensions, augmenter les minima contributifs ou aligner les régimes. L'Institut Montaigne a réalisé une opération de chiffrage des propositions des candidats à l’élection présidentielle sur la question des retraites.

Les économies sont de l'ordre de 10 milliards d'euros par an pour les propositions de droite. Les propositions des candidats qui proposent d'avancer l’âge légal creusent le déficit jusqu'à 80 milliards d'euros par an en combinaison avec d'autres mesures, comme la revalorisation du minimum vieillesse. Ces mesures sont portées par de nombreux candidats de gauche. Parmi les autres mesures, Eric Zemmour et Emmanuel Macron souhaitent notamment supprimer les régimes spéciaux dans une logique d'alignement entre le public et le privé. Un consensus se dégage à gauche et à droite sur la revalorisation des pensions, notamment celles des populations précaires.

Le think tank ne prend cependant pas en compte les coûts induits par le report du départ en retraite, comme la montée des allocations chômage du fait de la faible employabilité des seniors.

L’Institut Montaigne a donc pu établir le bilan suivant pour les principaux candidats :

L'Institut Montaigne a donc décidé de reconduire son opération de chiffrage et d'analyse des programmes des principaux candidats à l'élection présidentielle 2022.

Avec l'appui d'une équipe de plus de 25 experts, près de 250 mesures seront progressivement passées au crible par l'Institut Montaigne.

Un dialogue contradictoire avec les équipes de campagne est organisé pour chaque mesure chiffrée afin que celles-ci puissent faire valoir leur point de vue.

« Avec ce travail, l'Institut Montaigne se propose d'apporter un éclairage étendu et approfondi sur les programmes et les propositions des candidats, dans le cadre de la présidentielle 2022. Nous souhaitons contribuer à la crédibilité de la parole et de l'action politique, nourrir le débat démocratique d'éléments objectifs ainsi que sensibiliser les citoyens comme les responsables politiques aux enjeux économiques, environnementaux et budgétaires induits par les propositions des candidats » selon Victor Poirier, directeur des publications de l'Institut Montaigne.

Pour retrouver le chiffrage des différents candidats sur les retraites réalisé par l’Institut Montaigne : cliquez ICI