L’historien Robert Paxton répond à Eric Zemmour dans une interview au Monde sur le régime de Vichy

L’historien Robert Paxton a accordé un entretien à la rédaction du Monde. Il s'est confié sur la Seconde Guerre mondiale et a évoqué le rôle du régime de Vichy.

Alors qu’Eric Zemmour vient d’officialiser sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 via une vidéo, l’historien Robert Paxton a accordé un entretien à la rédaction du Monde.

Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle d’avril prochain en dévoilant cette semaine une vidéo qui reprend les codes de l’Appel du 18 Juin du Général De Gaulle. YouTube a restreint l’accès à cette vidéo ces dernières heures. Il est désormais nécessaire de s’identifier via un compte YouTube et de certifier d’être majeur. L’auteur de « La France n’a pas dit son dernier mot » a été souvent critiqué pour ses prises de position sur Pétain. Sur les plateaux de télévision ces dernières années, Eric Zemmour s'attaquait régulièrement aux travaux de l’historien Robert Paxton sur la Seconde Guerre mondiale. Eric Zemmour estimait notamment que le régime de Vichy aurait « protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers ».

Souvent critiqué par Eric Zemmour, l’historien américain Robert Paxton a accordé une interview vidéo à la rédaction du Monde depuis la ville de New York.

Robert Paxton a notamment publié en 1973 « La France de Vichy ». Ses conclusions ont apporté un regard nouveau sur la responsabilité du régime de Vichy dans les persécutions et les déportations de Juifs, français et étrangers. Son travail était notamment basé sur des archives françaises et allemandes, inédites à l’époque.

Interrogé sur le régime nazi et sur Vichy par la rédaction du Monde, Robert Paxton s’est confié sur l’année 1940 :

« Si on commence au commencement, comme il faut faire, en juillet 1940, le régime de Vichy cible les Juifs citoyens français en même temps que les Juifs immigrés et étrangers. La législation antisémite de Vichy commence tout de suite. C’est une de leurs premières préoccupations (…) La législation de Vichy cible tous les Juifs sans exception ».

En évoquant l’année 1941, Robert Paxton précise aussi le rôle de Pétain :

« Pétain n’a jamais demandé explicitement que les citoyens français ne soient pas déportés. Mais il y a l’idée que les étrangers doivent partir d’abord ».

Lors de cet entretien au Monde, Robert Paxton est interrogé sur une citation d’Eric Zemmour qui affirmait sur le plateau de l'émission On n’est pas couché sur France 2 que « les Juifs français ont été sauvés à près de 100%, à 95% » lors de la Seconde Guerre mondiale. Les historiens parlent aujourd’hui plutôt de 90% de Juifs français épargnés.

Selon les précisions de Robert Paxton au Monde, « la France a perdu moins de sa population juive que d’autres pays occupés comme la Belgique et surtout la Hollande, où c’était terrible. En appliquant la logique plutôt que la recherche historique, on peut imaginer que c’est le résultat d’une résistance de la part de Vichy. A mon avis, c’est plutôt le résultat d’un manque de moyens du côté allemand. Les Allemands étaient en face d’une guerre à mort avec l’Union soviétique ».