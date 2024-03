L’examen du projet de loi sur la fin de vie débutera le 27 mai à l'Assemblée nationale, selon le Premier ministre Gabriel Attal.

Dans un entretien accordé à Libération et La Croix, ce dimanche 10 mars, Emmanuel Macron a dévoilé les contours du futur projet de loi sur la fin de vie qu’il avait promis il y a près d’un et qu’il tardait à finaliser. Il a expliqué que le texte envisagé vise à permettre à certaines personnes "de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes". Pour y avoir droit, les patients devront être majeurs, "capables d’un discernement plein et entier", être atteints d'une "maladie incurable" avec un pronostic vital "engagé à court ou à moyen terme" et confrontés à des souffrances "que l'on ne peut pas soulager", précise le président.

De son côté, le Premier ministre, Gabriel Attal, a écrit ce lundi matin dans un message posté sur X (ex-twitter), que « la mort ne peut pas être un sujet tabou, silencieux.". Il prévient que l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la fin de vie débutera le 27 mai. "A nos concitoyens qui sont confrontés à cette situation, nous devons un débat apaisé, éclairé, respectueux des positions de chacun, tout comme le débat public l'a été grâce au Comité consultatif national d'éthique et à la Convention citoyenne", écrit le Premier ministre.