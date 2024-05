L’Espagne, l’Irlande et la Norvège reconnaissent l'État de Palestine et provoquent la colère d’Israël

Pedro Sanchez.

Madrid, Dublin et Oslo reconnaissent formellement ce mardi l'État de Palestine, une décision provoquant la fureur d'Israël qui a accusé le premier ministre espagnol Pedro Sánchez de se rendre «complice des appels au génocide du peuple juif».

Cette reconnaissance est «une nécessité» pour «parvenir à la paix» entre Israéliens et Palestiniens, en plus d'être «une question de justice historique» pour le peuple palestinien, a déclaré mardi Sánchez, dans une brève déclaration en espagnol et en anglais. Cette décision n'est prise «contre personne, et encore moins contre Israël, un peuple ami (...) avec qui nous voulons avoir la meilleure relation possible», a-t-il ajouté, en affirmant que reconnaître l'État de Palestine reflétait par ailleurs «notre rejet total du Hamas qui est contre la solution à deux Etats».