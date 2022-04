L'éditorial du Figaro éreinte Marine Le Pen et voit Emmanuel Macron vainqueur le 24 avril

Marine Le Pen

Le programme de la candidate lui paraît dangereusement non financé

"Tout indique que, le 24 avril, la victoire ne devrait pas échapper au président sortant" écrit Alexis Brezet dans son éditorial du Figaro.

"Il faut le souhaiter. C’est entendu, Marine Le Pen a renoncé à ses folies les plus criantes (la sortie de l’euro ou la retraite pour tous à 60 ans), mais son programme reste dangereusement non financé, son équipe politique fragile, son expérience du pouvoir nulle, ses compétences incertaines. Au vu des difficultés, économiques, sociales, internationales qu’il va devoir affronter dans les années qui viennent, notre pays n’avait pas tant d’atouts qu’il puisse mettre en péril à la fois sa cohésion, sa crédibilité internationale et sa réputation financière. Ce risque-là devrait donc nous être épargné."