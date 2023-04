L'éditeur français d'Agatha Christie supprimera des termes jugés offensants

Des couvertures d'éditions britanniques de romans d'Agatha Christie

« Les traductions françaises de l'œuvre d'Agatha Christie font l'objet de révisions habituelles et intègrent au fil des années les corrections demandées par Agatha Christie Limited (la société qui gère l'oeuvre de l'autrice, ndlr), s'alignant ainsi sur les autres éditions internationales », selon l'éditeur, qui fait partie du groupe Hachette.

Fin mars, The Telegraph avait rapporté que plusieurs passages des romans mettant en scène Hercule Poirot et Miss Marple, initialement publiés entre 1920 et 1976, avaient été récrits après examen par un comité de lecture.

Certains passage avaient alors été modifiés ou retirés, comme dans Mort sur le Nil (1937), où le personnage de Mrs Allerton se plaignait d'un groupe d'enfants et se moquait de leur nez, ou dans La Mystérieuse Affaire de Styles (1920), dans lequel Hercule Poirot soulignait qu'un autre personnage était « un Juif, bien sûr ».

En 2020, le célèbre roman policier Dix petits nègres, un des plus lus et vendus au monde, avait été rebaptisé « Ils étaient dix ».