L'armée américaine aurait abattu le Boeing 777 du vol malaisien MH370 selon une journaliste française basée en Asie

Vol MH370 La disparition

L'avion du vol Malaysia Airlines MH370, un Boeing 777, a disparu corps et biens le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord.

Selon la journaliste Florence de Changy, correspondante au "Monde" et à RFI en Asie, qui a longuement enquêté sur le sujet il pourrait avoir été abattu par l'armée américaine. Elle l'a raconté à Europe 1.

Dans son livre "Vol MH370 : La disparition" la journaliste explique que de très bonnes sources avaient mentionné, dès le début, la présence de deux Awacs américains (des avions qui fonctionnent comme des stations radars volantes) sur zone et que les Américains savent ce qui s'est passé.

La jouraliste mise sur le silence observé par quatre pays concernés pour cacher la vérité, ce qui paraît quand même difficile si beaucoup de personnes sont au courant : " Si les Américains ont fait cette énorme bavure, ils doivent acheter le silence du Vietnam, de la Chine et de la Malaisie. Et quand on regarde comment ont évolué les relations diplomatiques et les échanges entre ces différents pays, ce qu'on découvre est loin d'être incohérent avec cette idée."