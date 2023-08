L'Arabie Saoudite aurait massacré des centaines de migrants éthiopiens tentant de passer sa frontière depuis un an

Une accusation qui ne va pas réchauffer les relations du régime de Riyad avec les défenseurs des droits de l'Homme. L'une d'entre elles, l'Human Rights Watch (HRW) dénonce dans un rapport publié ce lundi, des "centaines" de meurtres de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe en passant par sa frontière avec le Yémen de mars 2022 à juin 2023, par les gardes-frontières du royaume.

Cette situation est rendue possible car l'immigration éthiopienne en Arabie Saoudite s'est fortement intensifiée ces dernières années ; Des centaines de milliers d'Éthiopiens venant travailler en Arabie Saoudite, et empruntant pour cela la "route de l'Est" reliant la Corne de l'Afrique au Golfe, ce qui implique de traverser par le Yémen, pays pauvre et en guerre depuis plus de huit ans et où les Saouds tentent de réprimer une rébellion contre le gouvernement originellement légitime.

Les autorités saoudiennes ont aussitôt répondu aux accusations en contestant radicalement les faits rapportés par l'ONG. Les États-Unis de Joe Biden, partenaires de longue date de la monarchie du Golfe, récemment en froid sur fond de prise d'autonomie du dirigeant arabe Mohammed ben Salman, ont demandé une enquête. "Nous avons fait part de nos inquiétudes concernant ces allégations au gouvernement saoudien", a déclaré un porte-parole du département d'État. "Nous appelons les autorités saoudiennes à conduire une enquête approfondie et transparente et à respecter leurs obligations en vertu du droit international", a-t-il ajouté.

De son côté, l'ONU considére le rapport de HRW comme "très inquiétant". Ce document de 73 pages s'avère très fournie en témoignages et éléments concrets, l'organisation s'appuyant sur des entretiens avec 38 migrants éthiopiens ayant tenté ce voyage, des images satellite et des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux "ou recueillies auprès d'autres sources".

Le résultat de l'enquête est édifiant : Les personnes interrogées évoquent des "armes explosives" utilisées dans des tirs à bout portant, les gardes-frontières saoudiens demandant aux Éthiopiens "sur quelle partie de leur corps ils préféreraient que l'on tire".

"Les autorités saoudiennes tuent des centaines de migrants et de demandeurs d'asile dans cette zone frontalière reculée, à l'abri du regard du reste du monde", a déclaré dans un communiqué Nadia Hardman, spécialiste des migrations à HRW. Selon elle, les "milliards dépensés" dans le sport et le divertissement "pour améliorer l'image de l'Arabie Saoudite" ne devraient pas détourner l'attention de "ces crimes horribles".