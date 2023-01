L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France, selon Météo France

Une personne tente de se désaltérer alors que les températures atteignent les 42 degrés lors d'un épisode caniculaire en France.

L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France métropolitaine. Une température moyenne annuelle de 14,5°C a été calculée sur l'ensemble de l'an dernier, a révélé Météo France, ce vendredi 6 janvier. Les prévisionnistes considèrent que ce record est un « symptôme du changement climatique ».

Cette année « 2022 se classe au premier rang » depuis le début des relevés en 1900, « très loin devant 2020, qui détenait jusqu'à présent le record », avec 14,07°C, selon les données communiquées par Météo France.

D’après les chiffres de 2022, « tous les mois de l'année ont été plus chauds que la normale, à l'exception des mois de janvier et d'avril ».

Un nombre record de 33 jours de vagues de chaleur a été enregistré sur l’ensemble de l’été.

Météo France a recensé également un « ensoleillement exceptionnel sur la plupart des régions » en 2022, « le plus souvent excédentaire de 15% » et avec « de nombreux records notamment sur la moitié nord du pays ».

La ville de « Rennes a par exemple enregistré 2 088 heures de soleil sur l'année » écoulée, contre une moyenne de 1.761 heures annuelles sur la période 1991-2020.

L'année 2022 a aussi été également « exceptionnelle » au niveau de la sécheresse. Météo France a en effet enregistré un « déficit pluviométrique record » de quelque 25% depuis le début des relevés en 1959. Ce déficit est similaire à celui mesuré en 1989.

La sécheresse des sols aura été l'une des plus longues et des plus étendues en France, avec trois quarts du territoire concerné.