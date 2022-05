L'ancien président George W. Bush parle de l'invasion "totalement injustifiée de l'Irak" au lieu de l'Ukraine

Saddam Hussein

L'ancien président américain, George W. Bush, 75 ans, faisait un discours dans le George W. Bush Institute à Dallas mercredi raconte BFMTV.

Il critiquait le régime actuel en Russie et l'invasion de l'Ukraine. Il a alors déclaré : "Le résultat est l'absence d'équilibre des pouvoirs en Russie et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak".

Il voulait bien sûr parler de l'Ukraine et pas de l'Irak. Mais Après quelques secondes de gêne, l'ancien président américain a murmuré dans un souffle: "l'Irak aussi, de toute façon" soilgne BFMTV.

La guerre en Irak, envahie par les Etats-Unis a commencé en mars 2003, sous le prétexte que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées.