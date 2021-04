L'Allemagne rend un hommage national aux victimes de la Covid-19

Aujourd'hui, dimanche 18 avril, l'Allemagne célèbre la mémoire de ses citoyens emportés par la maladie. La chancelière, Angela Merkel, ainsi que le chef de l'état, Frank-Walter Steinmeier, ont participé ce matin à une messe à l’église du Souvenir-de-l’Empereur-Guillaum. Retransmise sur toutes les télévisions publiques ce moment est voué à faire acte de solidarité avec les familles de victimes.

Suite à cette messe, une cérémonie a eu lieu à la Konzerthaus, au centre de Berlin où M. Steinmeier a déclaré qu' « Il est très important de faire une pause pour prendre congé dans la dignité de tous ceux qui sont morts pendant la pandémie, y compris de ceux qui n’ont pas succombé au virus, mais qui sont eux aussi morts dans la solitude ». Il a poursuivi en soulignant l'importance de se rappeler que « derrière chaque chiffre, il y a un destin ».

Cet événement prend place alors qu'une troisième vague de l'épidémie s'est installée en Allemangne avec la circulation des nouveaux variants. Le nombre de nouvelles infections et de morts grimpent et la campagne de vaccination a mis un certain temps à démarrer.