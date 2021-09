L'Algérie, la Tunisie, le Maroc n'acceptent pas de recevoir leurs citoyens en situation irrégulière, Paris diminue le nombre de visas

Drapeau algérien

La France réduit le nombre des visas accordés à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie, car ces pays refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière signale Europe 1.

Exemple avec le le cas de l’Algérie : entre janvier et juillet 2021, la justice française a en effet ordonné 7731 obligations de quitter le territoire français et seulement 22 sont repartis chez eux, soit à peine plus de 0.2%. Et ce constat s'explique notamment par le fait que l’Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, un document sans quoi une expulsion ne peut pas être exécutée.

Le chef de l'Etat a donc décidé de diviser par deux le nombre de visas délivrés pour l’Algérie et le Maroc, et de 30% pour la Tunisie, en prenant 2020 comme année de référence. Car ces trois pays ne jouent pas le jeu et refusent en réalité ce qu'ils considèrent être un chantage de Paris.