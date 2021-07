L'accès limité des économies en développement au vaccin Covid menace d'entraver la reprise économique mondiale après la pandémie, estime le FMI

Inde

Le Fonds Monétaire International s'attend toujours à une croissance mondiale globale de 6% cette année – inchangée par rapport à sa dernière projection en avril – a-t-il indiqué mardi dans ses dernières Perspectives de l'économie mondiale. Mais il a averti que de nouvelles vagues d'infections à coronavirus, y compris la propagation du variant Delta, ont rendu les perspectives plus incertaines et inégales note le Financial Times.

"L'accès aux vaccins est devenu la principale ligne de faille le long de laquelle la reprise mondiale se divise en deux blocs", a déclaré le FMI. Certains pays « peuvent s’attendre à une nouvelle normalisation de l’activité plus tard cette année » mais beaucoup d'autres « sont toujours confrontés à des infections résurgentes et à une augmentation du nombre de morts du Covid » ajoute le Financial Times.

Le FMI a réduit de 0,4 point de pourcentage ses prévisions de croissance pour les économies émergentes et en développement cette année, à 6,3 pour cent. Les perspectives les plus sombres concernent l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud, en particulier l'Inde précise le Financial Times.

