Jusqu’à 40°C attendus : 11 départements placés en vigilance orange canicule

Des enfants se rafraîchissent dans une fontaine à Colmar, dans l'est de la France, le 13 août 2021.

Le soleil et les températures élevées s’installent durablement sur la France. Météo France place 11 départements en vigilance orange canicule et 28 autres en vigilance jaune.

Météo France place ce mercredi 11 départements en vigilance orange pour le risque de canicule. Sont ainsi concernés la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. 28 autres départements sont en vigilance jaune canicule.

« Dans la nuit de jeudi à vendredi, les températures minimales sont proches de 19 à 21°C sur la moitié sud du pays, voire 22°C au sein des grandes agglomérations, et vont jusqu’à 23/24°C dans l’intérieur du Languedoc-Roussillon, où elles sont en hausse sensible », prévient Météo France. « Vendredi, alors que la chaleur s’atténue un peu au nord d’une ligne Bordeaux - Lyon, les maximales restent très élevées plus au sud et s’intensifient, avec des valeurs proches de 38°C à 40°C », continue l’organisme.

Selon les prévisionnistes, cette vague de chaleur sera plus longue et plus difficile à supporter qu’au mois de juin. « C’est en seconde partie de semaine que les seuils caniculaires devraient être dépassés, parfois assez largement d’ici le week-end », prévoit le météorologue Guillaume Séchet sur son site Météo-villes.