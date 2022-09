Julien Bayou (N°1 des Verts) visé par un signalement pour violences sur son ex-compagne

Julien Bayou

Quelques lignes à la fin d’un papier du Figaro en juillet et puis… plus rien pendant plus de deux mois. Jusqu’à ce lundi, en fin d’après-midi, lorsque des militantes féministes de gauche, encartées ou non, engagées dans le mouvement NousToutes, ont décidé de faire ressurgir le cas Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie-les Verts signale Libération.

Car Julien Bayou fait l’objet d’un signalement auprès de la cellule des violences sexuelles et sexistes (VSS) du parti écologiste, une information passée sous les radars.

Après la révélation d’une main courante déposée contre Adrien Quatennens, un mouvement de près de 200 féministes est né. Avec le hashtag #Relèveféministe, elles ont décidé d’interpeller EE-LV sur Twitter : «La cellule VSS a été saisie en juillet après des accusations de violences commises par Julien Bayou sur son ex compagne. Comment s’assurer que les militantes soient en sécurité ? Aucune mesure ne semble avoir été prise, pourquoi ?» demandent-elles souligne Libération.

Interrogée lundi soir sur ces interpellations, Sandrine Rousseau a affirmé dans l’émission C à vous, sur France 5, avoir échangé avec l’ex-compagne de Bayou. Cette dernière étant alors «très déprimée», au point qu’elle «a fait une tentative de suicide quelques semaines après». L’écoféministe a accusé le secrétaire national de «comportements de nature à briser la santé morale des femmes» raconte Libération.

En juillet dernier, Julien Bayou avait répoondu au Figaro : «Il s’agit malheureusement d’une histoire qui se termine dans la souffrance, et d’une rupture qui s’accompagne de menaces à peine voilées à mon endroit et d’une forme d’instrumentalisation que je ne peux que déplorer.»