Julian Assange

L'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, vers les États-Unis a été approuvée par la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel annonce la BBC.

L'Australien Julian Assange (50 ans) dispose de 14 jours pour faire appel de la décision, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Il a déclaré que les tribunaux britanniques avaient conclu que l'extradition ne serait pas "incompatible avec ses droits humains" et que, tant qu'il se trouverait aux États-Unis, "il serait traité de manière appropriée".

M. Assange qui est actuellement en prison, à Londres, est recherché par les autorités américaines pour des documents divulgués en 2010 et 2011. Il est accusé d'espionnage et risque plus de 170 ans de prison.