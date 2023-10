Jon Fosse, lauréat du prix Nobel de littérature 2023

L'écrivain norvégien de 64 ans a été consacré par l'Académie suédoise.

Chaque année donc, il faut s'en remettre aux rumeurs qui fusent sur les sites de paris en ligne. Celle-ci ne fait pas exception. Jusqu'au dernier moment, les bookmakers ont pu annoncer comme grands favoris, le Norvégien Jon Fosse, la Chinoise Can Xue et le Kényan Ngugi Wa Thiong'o. Et il faut dire qu'ils ont vu juste.

À 13 heures, ce jeudi 5 octobre, l'Académie suédoise a révélé, depuis les salons de la Svenska Akademien, le nom de son lauréat pour le prix Nobel de littérature : Jon Fosse. Elle a distingué l'écrivain, poète et dramaturge, âgé de 64 ans, «pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrices qui ont donné une voix à l'indicible».