JO de Paris 2024: les travaux des infrastructures sont terminés à 84%

À 206 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, les infrastructures sont terminées à 84%

Il reste 206 jours avant cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris et les infrastructures prévues pour accueillir les épreuves ainsi que les athlètes sont terminées à 84%.

Juste en face du Stade de France, à Saint-Denis, le centre aquatique prévu pour accueillir les épreuves de natation synchronisée, water-polo et plongeon, est bientôt terminé. Les différents bassins ont été mis en eau le 21 décembre dernier et les derniers travaux sont en cours. Avec une capacité d'accueil de 5.000 places pour les JO, le bâtiment est l’ouvrage le plus cher des Jeux de Paris avec un coût de 174 millions d’euros. L'œuvre finale doit être livrée en février.

Le village olympique doit pour sa part être livré le 1er mars. Situé sur trois communes (Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île Saint-Denis), le lieu de 50 hectares doit accueillir 15.000 athlètes.

Certains chantiers connaissent pourtant des retards de quelques semaines. « Il y a un sujet autour du Grand-Palais, trois immeubles du village olympique qui comptent 500 lits et la piscine de Colombes », précise Nicolas Ferrand, directeur général de la Solideo.