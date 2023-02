JO 2024 : la Russie juge "inacceptable" les demandes d'interdiction des athlètes russes et biélorusses

Un cratère devant un stade ukrainien, en avril 2022.

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a déclaré samedi que les appels des ministres de plus de 30 pays visant à interdire les athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques de 2024 étaient inacceptables, a rapporté l'agence de propagande russe TASS.

"Il s'agit d'une ingérence directe des ministres dans les activités des organisations sportives internationales indépendantes, d'une tentative de dicter les conditions de participation des athlètes aux compétitions internationales, ce qui est absolument inacceptable", a déclaré Oleg Matytsin, cité par l'agence TASS. Cette complainte fait suite à la volonté d'un groupe de 35 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie, de demander l'interdiction des athlètes russes et bélarussiens aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Cette décision, annoncée vendredi par le ministre lituanien des Sports, vise à faire pression sur le Comité international olympique (CIO), qui cherche désespérément à éviter que l'événement sportif ne soit affecté par la guerre en Ukraine. Pour Oleg Matytsin, un boycott violerait la Charte olympique et que l'inclusion des Russes et des Biélorusses était fondée sur une résolution des Nations unies contre la discrimination au sein du mouvement olympique. "Nous voyons maintenant une volonté non dissimulée de détruire l'unité du sport international et du mouvement olympique international, de faire du sport un moyen de pression pour résoudre des problèmes politiques", aurait déclaré M. Matytsin. L'agence de presse RIA Novosti a également rapporté que M. Matytsin a qualifié d'"humiliante" la proposition du ministre polonais des sports, Kamil Bortniczuk, de créer une équipe de réfugiés qui comprendrait des dissidents russes et biélorusses. Depuis un an, 231 athlètes et entraîneurs ukrainiens ont été tués par les Russes, 15 ont été blessés, 28 ont été détenus et 4 sont portés disparus, a rappelé sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba

