Jeux Olympiques de Paris 2024 : encore 12 500 emplois à pourvoir

Selon France Travail (ex-Pôle Emploi) et le Comité d’organisation (Cojo) 12 500 offres d’emploi sont toujours disponibles pour les JO de Paris 2024

Pas moins de soixante-dix entreprises et organismes de formation seront présents ce jeudi 14 mars aux Docks de Paris, à Aubervilliers, pour présenter les postes ouverts à l’occasion des Jeux Olympiques.

12 500 offres d’emploi, en CDD mais aussi en CDI, seront disponibles selon France Travail (ex-Pôle Emploi) et le Comité d’organisation (Cojo) qui copilotent ce forum géant de recrutement. « On est dans la dernière ligne droite, les besoins sont clairs et précis, tout le monde a sa feuille de route en matière de recrutement », analyse Chantal Lasnier, responsable talents et diversité au sein de Paris 2024.

Le secteur de la sécurité est sans surprise celui cherche le plus de bras. 38 entreprises participeront ce jeudi au forum. Lors du forum, huit employeurs proposeront des postes dans le nettoyage et gestion des déchets, sept autres dans l’hôtellerie et la restauration et enfin huit sociétés recruteront pour le transport, la logistique et l’énergie.