Une représentation du Christ sur sa croix

Il peut s’avérer difficile de vivre en tant que chrétien à Jérusalem. Les populations locales font face à de plus en plus d’attaques racistes, informe la BBC sur son site.

C’est une cité très importante pour la foi chrétienne… et qui pourtant ne se montre pas très accueillante pour ses disciples. A Jérusalem, fait savoir la chaîne de télévision et de radio britannique BBC, les chrétiens font l’objet d’attaques de plus en plus régulières. Des statues du Christ ont ainsi été vandalisées, de même que des tombes ou des croix.

D’après Théophile III de Jérusalem, actuel patriarche orthodoxe de la Sainte Cité, cette vague de harcèlement et d’attaques est “sans précédent”. Elle aurait été conduite par des groupes israélites radicaux, poursuivent nos confrères. Tout cela arrive en raison d’une “haine”, d’un certain “fanatisme” et de “la radicalisation d’une partie de la société israélienne” croit pour sa part savoir l’évêque William Shomali du patriarcat Latin, interrogé par le titre de presse. “C’est une minorité de personnes”, poursuit-il.

Selon lui, la montée de l’extrême droite dans le paysage politique local est à blâmer. Et la BBC de pointer du doigt Bezalel Smotrich, le ministre des Finances du gouvernement israélien, connu notamment pour ses positions “ultranationalistes” et qui plaide en faveur de l'intolérance à l’égard de celles et ceux qui ne partageraient pas sa religion d’après le journal. De quoi renforcer un certain sentiment d’impunité que pourraient ressentir les “jeunes personnes” à l’origine de telles violences, insiste l’évêque.

Il y a un siècle, les chrétiens représentaient environ 25% de la population locale, à Jérusalem. Dorénavant, ils sont moins de 2%.