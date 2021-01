Jean-Marc Reiser reconnaît avoir tué Sophie Le Tan

Crédits Photo: FREDERICK FLORIN / AFP

Le corps de Sophie Le Tan avait été retrouvé en octobre 2019 dans une forêt du Bas-Rhin. Le principal suspect a reconnu ce mardi lui avoir donné la mort il y a deux ans et demi.

Selon une information de BFMTV, Jean-Marc Reiser a reconnu mardi 19 janvier avoir tué Sophie Le Tan le 7 septembre 2018 à Schiltigheim. L'unique suspect niait jusqu'ici être impliqué dans le décès de la jeune femme, malgré les « charges accablantes » qui pesaient contre lui.

Le 7 septembre 2018, Sophie Le Tan fêtait ses 20 ans. Avant de rejoindre ses parents pour célébrer son anniversaire, elle a effectué la visite d'un appartement repéré sur Internet. La jeune femme ne donnera plus aucune nouvelle. Une information judiciaire avait été ouverte quelques jours plus tard pour « enlèvement » et « séquestration ».

Le 15 septembre, les enquêteurs interpellent et placent en garde à vue Jean-Marc Reiser, condamné en 2001 à quinze ans de réclusion criminelle pour viols. Le quinquagénaire est mis en examen pour « enlèvement », « séquestration » et « assassinat », puis placé en détention provisoire.

Les éléments s'accumulent contre le suspect, qui clame pourtant son innocence, affirmant que l'étudiante est montée chez lui pour soigner une blessure à la main, puis est repartie. Sa position n'évolue pas, y compris lorsque la dépouille de Sophie Le Tan est retrouvée démembrée le 23 octobre 2019 en forêt, dans le secteur de Grendelbruch.

Selon une source judiciaire, Jean-Marc Reiser a demandé à être entendu par le juge d'instruction chargé du dossier. C'est lors de cette audition, qui a eu lieu mardi matin, qu'il a reconnu avoir tué la jeune femme, selon lui après une dispute et avoir dissimulé son cadavre.