Jean-Marc Morandini est condamné à un an de prison avec sursis probatoire de deux ans pour corruption de mineurs

Jean-Marc Morandini a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans pour « corruption de mineurs ».

L'animateur de télévision Jean-Marc Morandini a été condamné ce lundi 5 décembre par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans pour « corruption de mineurs » sur trois adolescents entre 2009 à 2016, lors d'échanges électroniques et d'un casting à son domicile.

« Malgré le temps écoulé aucune remise en question n'avait été amorcée » par Jean-Marc Morandini sur ces « passages à l'acte transgressifs », a indiqué la présidente.

Elle a néanmoins précisé qu'il « ne ressort ni du dossier ni des débats, que l'on puisse qualifier Jean-Marc Morandini de prédateur ou de pédophile ».

Reste à savoir quel sera l’avenir de Jean-Marc Morandini au sein de CNews après cette affaire judiciaire et cette condamnation. Jean-Marc Morandini a présenté et organisé de nombreuses émissions qui ont marqué l'opinion et ont battu des records d'audience lors de la campagne présidentielle de 2022. Ces séquences de Morandini Live étaient tournées en direct dans des lieux au coeur de l'actualité et des préocuppations des Français comme dans le quartier de La Guillotière à Lyon avec Jordan Bardella ou sur la colline du crack à Paris avec Eric Zemmour.