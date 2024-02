Jean-Luc Poulain, le président du Salon de l'agriculture, écarte l’idée d’un blocage, mais s’attend à des échanges « musclés »

Le Salon international de l'agriculture est organisé cette année du 24 février au 3 mars.

Alors que les agriculteurs sont mobilisés depuis plusieurs semaines dans un mouvement de contestation, l’édition 2024 du Salon de l’agriculture sera organisée entre le 24 février et le 3 mars à Paris.

Le Salon international de l'agriculture est organisé cette année du 24 février au 3 mars. Son président, Jean-Luc Poulain, s’est confié au micro de RMC sur cet événement très attendu par le monde agricole. Le Salon sera sans doute l'occasion « d'échanges un peu plus musclés que d'habitude, peut-être d'invectives » avec les hommes politiques lors de leurs visites, « mais il restera un lieu d'échange », a confié Jean-Luc Poulain. Le Salon de l’agriculture « restera un lieu d'échange entre les politiques et les agriculteurs », selon lui.

Après plusieurs semaines de mobilisation des agriculteurs français, les derniers barrages majeurs ont été évacués ce samedi par les forces de l'ordre dans le calme.

Lors de son interview sur RMC, Jean-Luc Poulain a indiqué qu’il n’y aurait pas de blocage du Salon de l’agriculture :

« Le salon, c'est l'outil de communication des agriculteurs. Je ne vois pas quel est l'intérêt de gêner ou de le casser, même si je comprends la colère (…) On comprend que ce soit un lieu d'expression parce que c'est un lieu qui est sous les feux de la rampe et médiatisé. On peut s'exprimer dans le salon tout en maintenant le bon déroulement du salon ».

Il a précisé qu’il comprenait la nécessité de mener des actions pendant cet événement majeur pour le monde agricole.

Interrogé sur les mesures annoncées par le gouvernement pour apaiser la colère des agriculteurs, Jean-Luc Poulain a reconnu qu’« il y a des mesures d'allégement qui sont plus destinées aux productions végétales qu'aux productions animales (…) Néanmoins, le combat, il est pour tous. Et puis il n'est pas terminé ».

Pour cette 60e édition du salon de l'agriculture, Jean-Luc Poulain attend près de 600.000 visiteurs.