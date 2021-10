Jean-Luc Mélenchon se dit favorable à la légalisation du cannabis

Jean-Luc Mélenchon

"Si vous êtes président, vous légalisez le cannabis" dit Jean-Jacques Bourdin, à Jean-Luc Mélenchon sur RMC, ce mardi matin. Le leader de La France Insoumise confirme.

« Oui, parce que c’est ce qu’il faut faire, le reste a échoué. Moi, je suis un pragmatique dans ce domaine, on fait ce qui marche. La prohibition a rien donné »

« Vous avez des policiers 60 % de leurs opérations de contact avec les gens, c'est pour voir s'ils ont des barrettes de haschich dans les poches. C'est quand même un gachis de temps et d'énergie. » ajoute Mélenchon qui considère que « Si on avait interdit l’alcool tout le monde ne boirait que des cochonneries, alors qu’aujourd’hui, on fait du très bon vin et on boit moins qu’avant »