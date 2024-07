Jean-Luc Mélenchon estime qu'Emmanuel Macron « a le devoir d'appeler le Nouveau Front populaire à gouverner »

Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé quelques instants après l'annonce des résultats.

Le Nouveau Front Populaire et La France insoumise sont les grands gagnants de la soirée du second tour des législatives. Le leader des Insoumis s’est exprimé quelques instants après l’annonce des résultats. Selon Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron « doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit ».

Jean-Luc Mélenchon a plaidé pour qu’Emmanuel Macron nomme un représentant du NFP à Matignon :

« Le président a le pouvoir, a le devoir d'appeler le Nouveau Front populaire à gouverner ».

« On a arraché un résultat qu'on nous disait impossible. C’est un immense soulagement pour une grande partie du pays. (…) La volonté du peuple doit être strictement respectée. Aucun arrangement serait acceptable. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée », a déclaré Jean-Luc Mélenchon.

Selon Jean-Luc Mélenchon, « le premier ministre doit s’en aller. Le président doit appeler le Nouveau Front populaire à gouverner ».