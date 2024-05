Jean-Claude Gaudin, l’emblématique maire de Marseille, est mort

Jean-Claude Gaudin.

L’emblématique maire de Marseille entre 1995 et 2020, Jean-Claude Gaudin, est mort ce lundi à l’âge de 84 ans dans son domicile varois, a annoncé Emmanuel Macron dans un message publié sur X. «Il était Marseille faite homme. De sa ville, sa passion, il avait l'accent, la fièvre, la fraternité. Pour elle, cet enfant de Mazargues s'était hissé aux plus hauts postes de la République qu'il a servie. Je pense à ses proches et aux Marseillais», a écrit le chef de l’État.

Il est «l'un des derniers monuments de la politique française», avait salué le chef de l'opposition socialiste au conseil municipal, Benoît Payan, qui s'est pourtant «opposé farouchement à lui» et dont la coalition de gauche avait mis fin en 2020 aux 25 ans de pouvoir de la droite à Marseille.