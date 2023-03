«Je suis fondamentalement opposée à la panthéonisation de Gisèle Halimi», affirme Marine Le Pen

Sur France Inter, Marine Le Pen estime qu'il y a «beaucoup d'autres figures féminines qui pourraient entrer au Panthéon et qui y auraient leur place»

«Gisèle Halimi n'était pas seulement, et après tout c'est son droit, une opposante à la guerre en Algérie», argue la présidente du groupe du Rassemblement national à l'Assemblée, «elle était un soutien des terroristes du FLN contre l'armée française : rien que cela doit lui interdire tout entrée en Panthéon».

Sur France Inter, Marine Le Pen estime qu'il y a «beaucoup d'autres figures féminines qui pourraient entrer au Panthéon et qui y auraient leur place». Comme Madame de Gouges, suggère l'ex-candidate malheureuse à la présidentielle. «Ce serait une bonne idée : elle a été une figure mais en plus, elle a créé l'affiche politique : elle était la première à avoir affiché sur les murs de Paris sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.» À propos de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, Marine Le Pen estime, confirmant à nouveau la position du RN, que «ce n'est pas un sujet» et qu'«il n'y a pas de risque». Et conclut : «Sur le plan idéologique, plus personne ne remet en cause cette liberté.»