«Je regrette» : Delga s'excuse après avoir dit que MBappé et Noah étaient «originaires d'autres pays»

Interrogée mercredi matin sur France Info, Carole Delga a voulu vanter les bienfaits de l'immigration.

Pour souligner les bienfaits de l'immigration, la présidente de la région Occitanie a cité Kylian MBappé et Yannick Noah. Or, les deux ne sont pas immigrés... mais Français.

Interrogée mercredi matin sur France Info, Carole Delga a voulu vanter les bienfaits de l'immigration. «C'est une richesse. Qui a fait fonctionner les hôpitaux, les maisons de retraite pendant la crise du Covid ? Il y avait beaucoup d'immigrés», a voulu rappeler la présidente socialiste de la région Occitanie. Avant de sérieusement s'emmêler les pinceaux : «Qui sont les personnalités préférées des Français ? C'est Kylian Mbappé, Yannick Noah… » Problème : les deux hommes ne sont pas immigrés... mais Français.

«Ils sont originaires d'autres pays», a tenté de se rattraper Carole Delga, en évoquant les parents du champion du monde de football de 2018 et le vainqueur de Roland Garros de 1983. Mais là encore, c'est oublier que la mère de Kylian MBappé comme celle de Yannick Noah sont nées en France... «Ce que je veux dire c'est qu'en politique, on ne peut pas stigmatiser l'immigration», a tenté de s'en sortir Carole Delga.

Pas assez pour empêcher la pluie de réactions à gauche. «Carole Delga affiche ses préjugés sur la nationalité de Français d'après leur couleur de peau. Consternante contamination par les clichés de l'extrême droite.Tous ces gens défont la France au lieu de construire chaque jour son unité.L'Occitanie mérite mieux», a par exemple déploré Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. «On lui pose une question sur la régularisation des sans-papiers et Carole Delga répond en parlant de Kylian MBappé et Yannick Noah.Ce sont des Français, nés en France.Confondre couleur de peau et nationalité, ça ne ressemblerait pas à du racisme?», a aussi interrogé, parmi d'autres, la députée écologiste Sandra Regol.

Pour désamorcer la polémique, Carole Delga a préféré revenir publiquement sur ses propos. «Je m'appelle Delga. 1ère, 2è, 100è génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Face à ceux qui brandissent l'immigration comme une menace, j'ai rappelé que c'est une richesse, une contribution au génie et aux succès de notre pays. Je regrette de m'être mal exprimée», a-t-elle reconnu sur Twitter.

Une fois n'est pas coutume, la présidente de la région Occitanie a été soutenue par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Entre les deux, les relations sont pourtant très fraîches depuis des mois. «Faux-procès fait à Carole Delga», l'a-t-il défendu. «Ses propos clarifiés, la gauche doit faire avancer le débat.Le PS que je dirige sera toujours sans concession avec les racistes. La République reconnaît tous ses enfants sans référence à leurs origines ou leur couleur de peau», a-t-il rappelé.