«Je ne serai pas présent à Saint-Denis» : Éric Ciotti décline l’invitation d’Emmanuel Macron

Le président des Républicains dit avoir «beaucoup hésité» avant de refuser de se rendre à la réunion des chefs de parti autour du chef de l’État, dont «l’absence (...) a la manifestation contre l’antisémitisme a fini de (le) convaincre».

Après l’Insoumis Manuel Bompard et le socialiste Olivier Faure, c’est désormais le président des Républicains, Éric Ciotti, qui a décidé de décliner l’invitation d’Emmanuel Macron, comme il l’en a informé dans une lettre. «Je ne serai pas présent à Saint-Denis, annonce le patron de la droite, dans un entretien au Figaro. Je ne souhaite pas être l'alibi d'une énième démarche de communication». «J'ai beaucoup hésité avant d'apporter ma réponse mais l'absence du président de la République dimanche, à la manifestation contre l'antisémitisme, a fini de me convaincre de ne pas y participer», poursuit le député des Alpes-Maritimes, alors que près de 200.000 personnes se sont rassemblées partout en France, dont plus de 100.000 à Paris.