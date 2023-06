Italie : Silvio Berlusconi est mort

Celui que les Italiens surnommaient "il Cavaliere" est mort à 86 ans. Homme d’affaires et figure centrale de la vie politique italienne, il aura aussi marqué la Botte par ses multiples frasques et affaires judiciaires.

Le "Cavaliere" s'en est allé. L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, est mort ce lundi à 86 ans, a annoncé son entourage à l'AFP. Souffrant depuis des années d'une leucémie chronique, il était hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital San Raffaele de Milan, où il a séjourné de multiples fois.

Le fondateur du parti Forza Italia actuel partenaire du gouvernement de coalition de la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni, entré en politique en 1994, a été président du Conseil italien pendant neuf ans au total. Mais au cours de sa longue carrière, il a dominé la politique italienne pendant une vingtaine d'années, et chamboulé le paysage politico-médiatique. Il représente toujours pour bon nombre d'Italiens l'âge d'or de l'économie du pays malgré des scandales sexuels et procès qui ont terni son image. Surnommé "l'immortel" pour sa longévité en politique, dans un pays où coalitions et gouvernements se font et se défont, il était vu comme insubmersible. Sénateur et homme d'affaires, il s'était fait remarqué depuis un an par son amitié personnelle avec Vladimir Poutine, et ses positions ambigüe à son égard.

Sulfureux milliardaire, roi du show-business et magnat des médias, Silvio Berlusconi était également à la tête de la holding familiale Fininvest, comprenant des chaînes de télévision (MediaForEurope), des journaux et les éditions Mondadori, ce qui lui assurait une place dans les hommes les plus riches de la péninsule. Forbes évaluait sa fortune début avril à 6,4 milliards d'euros. Immanquable dans le milieu du football, Silvio Berlusconi a présidé pendant 31 ans l'AC Milan, et compté cinq Ligues des Champions avant de vendre le club en 2017 à des investisseurs chinois.

Il laisse son parti sans véritable successeur, tant il avait pris l'habitude de couper les têtes montantes pour ne jamais être menacé.