Israël : les images choquantes d’individus célébrant les attentats terroristes du 7 octobre

Des manifestants pro-Palestine à Ottawa, au lendemain des attentats du 7 Octobre, photo AFP

Le 7 octobre 2023, l’Etat d’Israël a été attaqué par le Hamas. Depuis, le conflit a fait des centaines de morts et plus encore de blessés. Dans de nombreuses régions du monde, des individus ont célébré les assauts.

Les images ont de quoi choquer. Quelques heures seulement après les premières attaques contre Israël, le samedi 7 octobre 2023, des individus célébraient, un peu partout dans le monde occidental, les attentats orchestrés par le Hamas qui ont permis de kidnapper une centaine de personnes, d’en tuer et d’en blesser davantage. Marina Medvin, avocate américaine qui se revendique patriote et conservatrice, a su faire usage de la plateforme X pour recenser plusieurs de ces vidéos. Ainsi, en Iran, le régime n’aurait pas hésiter pas à distribuer des boissons et des friandises au Palestine Square de Téhéran, pour célébrer l’attaque.

De même, au Canada, un certain nombre d’individus ont décidé de faire état de leur soutien au Hamas, fêtant là encore l’invasion du sud de l’Etat hébreu.

L’Europe n’est pas en reste. A Berlin, des groupes d’individus ont aussi décidé de se descendre dans les rues et d’organiser de petites manifestations pour exprimer leur satisfaction au sujet des assauts. De même qu’à Londres…