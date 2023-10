Israël : au moins 260 personnes ont été massacrées par le Hamas lors de la rave party en plein désert

Des Palestiniens prennent le contrôle d'un char israélien après avoir traversé la barrière frontalière avec Israël, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023.

Parmi les nombreux sites attaqués par les combattants palestiniens depuis samedi, se trouvait celui d’un festival de musique électronique. Certains participants sont parvenus à s’enfuir, d’autres ont été tués ou pris en otage. Selon de nombreux médias, 260 personnes ont été tuées par le Hamas sur le site de la rave party.

Les festivaliers étaient réunis dans le désert du Neguev, à proximité de la bande de Gaza, alors que les terroristes du Hamas étaient en train de lancer une offensive de grande ampleur sur Israël.

Aux alentours de 6h30, les premières roquettes sont tombées sur le site du Nova Festival, une rave party annuelle en l’honneur de la fête de Souccot, selon CNN. Quelques minutes plus tard, des tirs des terroristes du Hamas ont provoqué d’immenses mouvements de foule.

Le sort des milliers de festivaliers demeure toujours incertain. Les témoignages récoltés indiquent que les terroristes du Hamas tiraient sur la foule, faisant craindre un nombre élevé de victimes.

Les services de secours de l’organisme caritatif israélien Zaka ont annoncé dimanche avoir retrouvé au moins 260 cadavres sur le site. Des exactions et des viols auraient été commis sur le site de la rave party par les terroristes du Hamas.

Des vidéos montraient également de nombreuses personnes emmenées de force.

Les images de festivaliers emmenés de force par le Hamas ont fait le tour du monde. Une vidéo montre également une jeune femme emmenée de force sur une moto, malgré ses supplications.

Un Franco Israélien, âgé de 26 ans, pourrait se trouver parmi les victimes ou les personnes disparues, selon le député LR de la circonscription des Français de l’étranger, Meyer Habib.

Le sort d’une jeune Allemande d’origine israélienne, Shani Louk, a également suscité une vague d’émotions et d’indignation sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo choquante et relayée massivement, la jeune femme apparaît à l’arrière d’un pick-up du Hamas, dénudée, une jambe désarticulée. Des terroristes sont assis sur elle, et d’autres lui crachent dessus. Elle apparaît inerte, mais on ignore encore si elle est en vie. Sa mère et sa cousine l’ont finalement reconnue, grâce aux tatouages sur ses jambes et à ses dreadlocks.