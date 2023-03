Malgré les affirmation de l’ancienne ministre Frédérique Vidal, un document du ministère de l’enseignement supérieur dont "Le Monde" a eu copie révèle n’a jamais demandé d’enquête en février 2021.

À cette même période sur le plateau de CNews, elle avait dénoncé un phénomène qui "gangrène la société dans son ensemble" auquel "l’université n’est pas imperméable". Deux jours plus tard, à l’Assemblée nationale, la ministre confirmait la mise en place d’"un bilan de l’ensemble des recherches » en vue de « distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l’opinion".

Dans le document perçu par "Le Monde", la direction des affaires juridiques du ministère explique tout simplement que "les propos de la ministre, qui nécessitaient d’être concrétisés par une décision ultérieure adressée à un service afin de le saisir de la réalisation d’une enquête, n’ont été suivis d’aucune demande adressée en ce sens au Centre national de la recherche scientifique, ni à tout autre établissement sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, regroupement d’organismes de recherche ou service d’inspection".